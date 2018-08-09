كشف الدكتور أيمن خلاف، القائم بأعمال مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج خلال فترة تواجد مديره في البعثة الطبية للحج، عن بدء المستشفى لتحضير الطفلة مروة تامر محمد، البالغة من العمر 7 سنوات، للجراحة الدقيقة والصعبة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجرائها لها في "المعهد" على نفقة الدولة، وذلك بعد استغاثة أسرتها بالرئيس.

وأضاف "خلاف"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن كل شيء ستحتاجه الطفلة سيجرى على أعلى المستويات الطبية الممكنة داخل معهد ناصر.

ولفت القائم بأعمال مدير معهد ناصر، إلى أن المعهد أجري بالفعل عددًا من الفحوصات المعملية اللازمة للطفلة، مع تجهيز كل المستلزمات الطبية التي تحتاجها الطفلة خلال عمليتها المعقدة.

وأشار "خلاف"، إلى أنه ستجرى للطفلة عدد من الأشعة والفحوصات اللازمة خلال فترة ساعة إلى اثنين من الآن، كما أنها ستظل محجوزة وتتلقى الرعاية الكاملة حتى موعد العملية المقرر بعد غد السبت.