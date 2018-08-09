تمكنت مباحث المرور بالغربية، اليوم، من تحرير 717 مخالفة مرورية، وتحصيل 46750 جنيهًا كغرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة.

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط المخالفات المرورية حرر 28 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير و35 دراجه نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و186 مخالفة على نموذج 125 وجرى التصالح في 468 حالة مقابل تحصيل مبلغ 46750 جنيهًا كغرامات فورية.

حررت المحاضر، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.