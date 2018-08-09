تواصلت قيادات مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتور أحمد محمد البدراوي، أستاذ جراحة العمود الفقري بجامعة عين شمس، وأحد أكبر دكاترة جراحة العمود الفقري في مصر، لإجراء جراحة الطفلة مروة تامر محمد، البالغة من العمر 7 سنوات، لإجراء الجراحة الدقيقة، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجرائها لها في "المعهد" على نفقة الدولة وبالمجان تماماً دون تحمل ذويها أية نفقات، وذلك بعد استغاثة أسرتها بالرئيس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بعلاج الطفلة مروة تامر محمد (7 سنوات) ابنة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، على نفقة الدولة، بعد مناشدة والدة الطفلة، الرئيس بالتدخل لعلاج ابنتها وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة، ما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج ابنتهم.

وقال الدكتور أيمن خلاف، القائم بأعمال مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج خلال فترة تواجد مديرها في البعثة الطبية للحج، إن "البدراوي" من أكبر أطباء العمود الفقري بمصر، وأنه جرى التواصل معه وإرسال الفحوصات التي تم إجراؤها للطفلة، تمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم لها يوم السبت المقبل.

وعن طبيعة العملية، قال "خلاف"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه تثبيت "الجمجمة بالفقرات العنقية"، مشيراً إلى أنها "عملية كبيرة"، وتحتاج أستاذًا بحجم خبرة الدكتور أحمد البدراوي.

وشدد القائم بأعمال مدير "معهد ناصر"، على أن كل ما تحتاجه الطفلة لنجاح العملية سيتم توفيره، وأن كل احتياجات ومستلزمات إجراء الجراحة متوفرة لدي "المعهد".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بعلاج الطفلة مروة تامر محمد (7 سنوات) ابنة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، على نفقة الدولة، بعد مناشدة والدة الطفلة، الرئيس بالتدخل لعلاج ابنتها وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة، ما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج ابنتهم.