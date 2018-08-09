كرمت القوات المسلحة، اليوم، طلاب الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والتجارية الأوائل في العريش، تحت رعاية اللواء أركان حرب خالد مجاور، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء طارق محمد، رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.

حضر التكريم العميد محمد عز الدين جحوش قائد قطاع تأمين شمال سيناء والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء والشيخ جمال حميد مدير المنطقة الأزهرية بشمال سيناء.

ووجه الشيخ جمال حميد مدير المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، التحية إلى رجال القوات المسلحة، معتبرا أن الدعاة يقفون في نفس الخندق المحارب للإرهاب ولكن بالكلمة والعلم ومبادئ الدين الوسطى التي يحرص الأزهر الشريف على تعميمها في جميع المواقع التعليمية الأزهرية.

من جهتها ثمنت المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، دور رجال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار لجميع مناطق المحافظة، مشيرة إلى أن التربية والتعليم تنطلق في خط موازي بالعلم والتفوق للطلاب حتى تعود شمال سيناء خالية من الإرهاب.

جرى تسليم الطلاب خلال التكريم شهادات تقدير، والتقاط الصور التذكارية مع المسؤولين.