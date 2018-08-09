آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

مواقف إنسانية عديدة ظهرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أبناء شعبه في مناسبات مختلفة، وبأشكال عدة، ففي لافتة جديدة استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لمناشدة سيدة بالتدخل لعلاج ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأمر بعلاج الطفلة مروة تامر محمد، 7 سنوات، على نفقة الدولة، إذ أنها تحتاج لتدخل جراحي سريع ودقيق لتثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة.

هذه لم تكن الاستجابة الوحيدة للرئيس لمناشدات أبناء شعبه، ففي عام 2014 خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، لأحد مستشفيات علاج السرطان، طلب الطفل أحمد ياسر مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد فترة وجيزة قرر الرئيس مقابلته واستضافته في قصر الرئاسة، وقَبّل رأسه وأهدى الطفل للسيسي مصحفا هدية.

وخلال فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للشباب بأسوان، أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي محطتي صرف المياه بمنطقة "كيما"، اعترضت مسنة موكب الرئيس، وقالت: "قالولي السيسي هيضربني بالرصاص، بس أنا قولت السيسي مش بيضرب الشعب بالنار!، السيسي عمره ما يضرب أهله ده خدني في حضنه وكان قادر يضربني ويقول دي إرهابية"، ليرد الرئيس: "أضربك إزاي!"، وساعدها السيسي في شرب المياه واحتضنها.

وفي واقعة أخرى، شكى أحد الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أسوان من صرف المخلفات في مياه النيل، التي يشرب منها الأهالي، وعلى الفور استجاب السيسي لشكواه، وتفقد مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطتى صرف المياه "كيما".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمني السيد، الشهيرة بـ"فتاة عربة الإسكندرية"، التي ظهرت في صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي تسير بعربة محملة بالبضائع بغرض بيعها والتربح منها، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الفتاة لمقابلته في القصر الرئاسي، ومنحها سيارة للعمل عليها، وكرمها بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسبقا، قرارا بعلاج الطفل سعيد عبدالتواب، 13 عاما، على نفقة الدولة، في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن"، ومتابعة حالته الصحية وتوفير كافة سبل الرعاية له، لتخفيف العبء عنه وعن والده الذي يحمله ابنه على كتفه من العياط إلى المركز القومي للبحوث، لتلقي جلسات العلاج الطبيعي.

وتواصلت الرئاسة مع هيئة السكك الحديدية التي يعمل بها والد الطفل، ويشكو من بُعد المسافة بين عمله في التبين، والمركز القومي للبحوث، ويطلب نقله إلى ورش بولاق أبو العلا، وأصدر قرارا بنقل الأب استجابة لطلبه.

كما استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة ناصر فايز، الذي يعاني من عدة أمراض وليس لديه مالا لاستكمال رحلة علاجه، وأمر بإصدار قرارا بعلاجه على نفقة الدولة، داخل مستشفى وادي النيل.

استوقف شاب يجلس على كرسي متحرك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مغادرته القاعة المقام بها المؤتمر الدوري الرابع للشباب، عقب انتهاء جلسة الإصلاح الاقتصادي، ودار حديث قصير بين الرئيس والشاب، وانحنى السيسي للشاب ووضع يده على كتفه، للاستماع له عن قرب.