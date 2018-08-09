نظم مركز إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "الصحة الإنجابية المفهوم والأهداف" بمقر قاعة المجمع الإعلامي.

وبحسب بيان صحفي، اليوم، تحدثت في الندوة الأستاذة أمل محمد رفعت، أخصائي تمريض بالثقافة الصحية بزفتى، حيث أوضحت المقصود بالصحة الإنجابية وأهمية الاهتمام بالتغذية السليمة للبنت في مرحلة المراهقة.

وأكدت رفعت أهمية فحوصات ما قبل الزواج وضرورة الاهتمام بالمباعدة بين الولادات للحفاظ على صحة الأم والطفل.

وخلال الندوة جرى الإجابة على استفسارات الحضور والتي جاءت عن أسباب الأورام وأهمية الفحص المبكر للثدي.

وأوصت الندوة بضرورة العمل على تكثيف اللقاءات التثقيفية للفتيات في المرحلة الثانوية للتوعية بالصحة الإنجابية.

شارك في الندوة بعض موظفي الإدارات الحكومية، وأدار اللقاء أحمد عادل مجاهد، أخصائي الإعلام، تحت إشراف رمزي الحسانين يوسف، مدير المجمع الإعلامي، وسمير مهنا، مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.