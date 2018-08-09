أفادت شبكة "سكاي نيوز" منذ قليل في نبأ عاجل، بأن الجيش الروسي أعلن عن إسقاط طائرة بدون طيار سيرتها المعارضة السورية باتجاه قاعدة حميميم قرب طرطوس.