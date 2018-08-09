تستعد الفنانة إليسا لتقديم حفل غنائي ضخم، في العاصمة اللبنانية ضمن احتفالات أعياد بيروت، يوم الجمعة 10 أغسطس الجاري، الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت، وذلك بعد أن أعلنت عن انتظارها لهذا الحفل أيضا، يوم الأحد المنصرم، وطرحت سؤالا لجمهورها عن أغاني الألبوم الجديد التي يودون سماعها في الحفل.

ونشرت إليسا صورة على حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" من المسرح، وكتبت "الليلة مجرد تدريبات البروفة، باقي 24 ساعة على حفل أعياد بيروت".

يعد هذا الحفل الأول للفنانة اللبنانية بعد طرح ألبومها الأخير بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، بعد إعلان تعافيها من مرض سرطان الثدي من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الألبوم ذاته".

يذكر أنه تم انطلاق مهرجان أعياد بيروت في 2 أغسطس الجاري، وشارك في المهرجان وائل كافوري، نانسي عجرم، وناصف زيتون.