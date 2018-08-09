أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ عن أنها تسلمت 17019 استمارة خدمة لإضافة 26286 مولودًا عن فترة الإضافة، ما بين عام 2006 حتى 2015 وفقا لتعليمات وزارة التموين في هذا الشأن، من خلال 85 مكتبًا تموينيًا و4 مراكز خدمة بدائرة المحافظة خلال الفترة من بداية شهر أغسطس وحتى نهاية اليوم.

وقال عادل الهابط، المتحدث باسم مديرية التموين بالمحافظة، إن وحدات الحاسب الآلي بالمكاتب التموينية والمخصصة للتعامل مع نظام إدارة البطاقات الذكية، نفذت 3317 استمارة من جملة الاستمارات المسلمة، نظرا لوجود بعض المعوقات في إدخال تلك الاستمارات، نتج عنها توقف النظام في بعض الفترات.

وأشار الهابط إلى أن المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد تواصل مع المعنيين بالأمر في وزارة التموين لإزالة تلك المعوقات حيث تم تذليلها، ويعمل النظام حاليا بانتظام دون توقف.