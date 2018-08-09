قررت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، اليوم، وقف أنشطة السباحة والغطس على جميع الشواطئ فى مدينة مرسى علم لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم حتى الخميس المقبل، فى أعقاب هجوم سمكة «قرش» على سائح تشيكى.

وأصدرت الغرفة بياناً، اليوم، وزعته على الفنادق والقرى السياحية ومراكز الغوص، طالبتها فيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الواردة إليها من إدارة المحميات الطبيعية، لرصد أسماك القرش، بهدف الحفاظ على سلامة السائحين ورواد تلك المراكز.

وتضمن القرار وقف معظم الأنشطة البحرية على جميع الشواطئ، على أن تقتصر فقط على مناطق المراسى، والخلجان الطبيعية شبه المغلقة، ومناطق المياه الضحلة، فى المسافة من «مرسى طرومبى»، شمال مرسى علم، حتى «مرسى صمداى»، جنوب المدينة.

وأشارت غرفة سياحة الغوص إلى أن إعادة ممارسة أنشطة السباحة والغوص على شواطئ مرسى علم يتوقف على مشاهدة ورصد ظهور أسماك «القرش» قرب الساحل من عدمه، وكذلك رصد سلوكها فى حالة ظهورها.

وحذرت الغرفة من محاولة جذب أسماك «القرش» باستخدام «طعوم مدمّمة» وغيرها، كما أكدت حظر صيد الأسماك نهائياً باستخدام بندقية «الهربون»، وكذلك حظر استخدام اللنشات السريعة فى أنشطة الغوص الليلية، وحظر إطعام الأسماك أياً كان نوعها أو حجمها.