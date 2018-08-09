تجردت «أُم» من مشاعر الأمومة، وكادت تقضى على حياة طفلها الصغير «7 سنوات»، إذ أمسكت بزجاجة مياه غازية، وضربته بها، بقصد تأديبه، بسبب ما وصفته بـ«شقاوته الزايدة»، فأصابته بجرح نافذ فى منطقة الصدر من الجهة اليسرى.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إخطاراً من مدير البحث الجنائى، اللواء شريف زكى، باستقبال الطفل «م.م.ف»، 7 سنوات، مصاباً بجرح طعنى نافذ فى الصدر، وحالته العامة «مستقرة». وانتقل مأمور وضباط القسم إلى محل البلاغ، وبسؤال والد الطفل، ويُدعى «م.ف.أ»، 38 سنة، بائع «خردة»، قرر بقيام والدة الطفل، وتدعى «ز.أ.ع»، 30 سنة، ربة منزل، بالتعدى عليه بالضرب، مستخدمة قطعة من الزجاج بقصد تأديبه، ما تسبب فى حدوث إصابته. وأشار «الأب»، فى أقواله أمام ضباط المباحث، إلى أن الطفل المصاب هو أصغر أبنائهما، وأن الأم كانت تحاول إثناءه عن السلوك المفرط فى الحركة، ولكن لم يكن يستجيب لمحاولاتها، ما دفعها إلى ضربه بزجاجة مياه غازية كانت بجوارها، ولم تكن تقصد طعنه نهائياً.