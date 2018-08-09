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النيابة تستمع لأقوال الراهب فلتاؤس المقاري في محاولته الانتحار

النيابة تستمع لأقوال الراهب فلتاؤس المقاري في محاولته الانتحار

"التعليم": 114 ألف تظلم من نتائج الثانوية.. والدور الثاني 11 أغسطس

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انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق و65 ألف طالب سجلوا رغباتهم

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شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

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