استمع فريق من النيابة العامة لنيابات جنوب دمنهور، برئاسة المستشار عمرو النبوي، رئيس النيابة، والمستشار أحمد ماهر، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار هاني ياسين، رئيس النيابات الكلية بجنوب دمنهور والقائم بأعمال المحامي العام، لأقوال الراهب فلتاؤس المقاري، في واقعة محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه اليمنى واليسرى والقفز من الطابق الرابع بمبنى العيادات الطبية.

وانتهي فريق النيابة العامة الذي ضم 12 وكيلاً للنيابة العامة والتحقيق مع 145 راهبًا وأسقفًا بدير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، في واقعة مقتل الأنبا ابيفانيوس، رئيس الدير منذ أسبوعين، حيث جرى التحفظ على الكاميرات بالدير، وجارٍ فحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.

وقررت النيابة التحفظ على الراهب "أشعياء المقارى"، 34 سنة، على ذمة التحقيقات بعد محاولته الانتحار إثر قرار المجلس الكنسى والكنيسة من تجريدة من رهبنته وعودته لاسمه العلمانى وائل سعد تاودرس.

كما قررت النيابة العامة، أحالته للطب الشرعى لبيان ما به من أصابات، حيث تبين وجود جروح قطعية وسحجات باليد اليسرى لبيان سببها، وتبين قيام الراهب المشلوح الانتحار بتناول مبيد حشرى، قبل عرضه على الطب الشرعي، حيث استخدم سكينا وأحدث إصابته بجرح بالعنق من الخلف.

كما قررت النيابة حجز الراهب "ب.ا" مسئول الكاميرات بالدير، وحجز "م. ي. ش"، مسؤول العمال بالدير على ذمة تحريات المباحث.