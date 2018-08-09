"التعليم": 114 ألف تظلم من نتائج الثانوية.. والدور الثاني 11 أغسطس

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس الجاري، آخر موعد لتظلمات طلاب الثانوية العامة.

والتنبيه علي لجان النظام والمراقبة علي مستوي الجمهورية بعدم تحديد مواعيد جديدة للاطلاع بعد هذا الموعد، وأن الطالب المتقدم يجوز له الاطلاع في نفس اليوم أو اليوم التالي له.

وقال حجازي أن حصيلة أعمال التظلمات منذ بدايتها في 15 يوليو وحتى الآن قد وصل إلى 114 ألفا و735 طالبا وطالبة، وأن إجمالي عدد الأوراق التي جرى تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ 15 ألفا و540 ورقة.

وأعلن حجازي عن احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها 46 ألفا و426 طالبًا وطالبة، بينما جاءت مادة الجغرافيا كأقل مادة في المواد المتظلم من نتيجتها، حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها 2538 طالبا وطالبة.

وأوضح حجازي أنه سيتم إرسال فاكس إلي مكتب التنسيق بالتعديلات التي تمت للطلاب و ذلك من خلال الإدارة المركزية لنظم و تكنولوجيا المعلمومات حتى يتسنى للطالب تعديل رغباته.

وصرح حجازي بأن امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 سوف يُعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2018، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018، حيث تعقد امتحانات الدور الثاني في 311 لجنة على مستوى الجمهورية مقسمة على النحو التالي:

-عدد اللجان بقطاع القاهرة 105 لجان.

- عدد اللجان بقطاع الإسكندرية 59 لجنة.

- عدد اللجان بقطاع أسيوط 75 لجنة.

- عدد اللجان بقطاع المنصورة 72 لجنة.

وأعلن حجازي أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان يوم السبت المقبل في مادة اللغة العربية 8440 طالبا، كما سيؤدي 2604 طالب في مادة التربية الدينية الإسلامية، و832 طالب في مادة التربية الدينية المسيحية.

كما نوه أنه لا يوجد أجازات أثناء سير أعمال الامتحانات إلا أيام الجمعة وتستمر أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المعلنة بجدول الامتحان المعتمد.