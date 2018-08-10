إصابة عامل وشقيقته إثر انقلاب سيارة بترعة الرياح التوفيقي في الدقهلية

أصيب عامل وشقيقته، إثر انقلاب سيارة في مياه ترعة الرياح التوفيقي، أمام قرية بشلا بمركز ميت غمر، التابع لمحافظة الدقهلية، أمس، بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بوقع حادث انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي أمام قرية بشلا مركز ميت غمر.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من قائد السيارة (عماد ج. م.- 40 سنة- عامل) مقيم في قرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر، بكدمات وشقيقته سكينة باشتباه كسر بالفقرات القطنية.

بالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم نقل المصابين إلي المستشفى للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.