مصرع شاب أثناء عمله بجمصة في الدقهلية

لقي شاب مصرعه في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، أمس، إثر سقوط القائم الحديدي لخلاطة أسمنتية عليه، أثناء عمله مع والده في عقار تحت الإنشاء.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول مستشفى جمصه المركزي المدعو (محمد م. ا.- 16 سنة- عامل) مقيم في قرية كفر الأطرش شربين جثة هامدة إدعاء سقوط جسم صلب.

وانتقل الرائد إسلام صقر، رئيس مباحث القسم، إلى المستشفى، وبسؤال والد المتوفي في محضر الشرطة، أكد بانه حال عمله ونجله المتوفى على خلاطة أسمنت بعقار تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو سقط عليه القائم الحديدي الخاص بها، وحدثت إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.