سيدة تلقي بنفسها في مياه النيل بقصد الانتحار.. وأمن الدقهلية ينقذها

أقدمت سيدة على الانتحار بالقفز في مياه نهر النيل بالمنصورة، أمس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها قبل غرقها، ونقلها للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، بقفز إحدى السيدات في مياه نهر النيل بمنطقة المشاية السفلية.

وانتقلت مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيدة، وبالفحص تبين أنها تدعى (عبير ج. م.) مقيمة الجلاء أول المنصورة وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام لتلقى العلاج، وتبين، في محضر الشرطة، أنها تمر بظروف نفسية سيئة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.