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قضايا التعليم تشغل مناقشات اليوم الأول لمنتدى "مستقبل وطن" في الفيوم

قضايا التعليم تشغل مناقشات اليوم الأول لمنتدى "مستقبل وطن" في الفيوم

جثة داخل محول كهرباء تقود للكشف عن جريمة سرقة في الدقهلية

جثة داخل محول كهرباء تقود للكشف عن جريمة سرقة في الدقهلية

سيدة تلقي بنفسها في مياه النيل بقصد الانتحار.. وأمن الدقهلية ينقذها

سيدة تلقي بنفسها في مياه النيل بقصد الانتحار.. وأمن الدقهلية ينقذها

إصابة عامل وشقيقته إثر انقلاب سيارة بترعة الرياح التوفيقي في الدقهلية

إصابة عامل وشقيقته إثر انقلاب سيارة بترعة الرياح التوفيقي في الدقهلية

مصرع شاب أثناء عمله بجمصة في الدقهلية

مصرع شاب أثناء عمله بجمصة في الدقهلية

بعد "الملك الذهبي".. لماذا يهتم صلاح بالتاريخ والتنمية البشرية؟

بعد "الملك الذهبي".. لماذا يهتم صلاح بالتاريخ والتنمية البشرية؟

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شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

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بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"

بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

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بعد تدخل الرئيس.. عودة شقيق الشهيد أحمد أبو النجا من السعودية

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

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