جثة داخل محول كهرباء تقود للكشف عن جريمة سرقة في الدقهلية

لقي عاطل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية بمحول، بإحدى قرى نبروه في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من (محمد م. ع.- ٢٩سنة- فني بهندسة كهرباء نبروه) ومقيم قرية بهوت، يفيد بأنه أثناء توجهه لإصلاح عطل بمحول الكهرباء المغذي لمنطقة البر الشرقي ببندر نبروه، وبالدلوف داخل الغرفة تبين وجود جثة لأحد الأشخاص.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها للمدعو (السيد أ. أ.- 24 سنة- عاطل) وسبق اتهامه في 5 قضايا سرقة، كما تبين وجود آثار حرق باليدين والرأس، وبجواره جوال بداخله كمية من الكابلات الكهربائية.

وبسؤال المبلغ في محضر الشرطة، أكد أن الكابلات الكهربائية الموجودة في الجوال الموجود مع المتوفي، من المحول وتم نزعها منه، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.