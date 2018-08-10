لقي طالب مصرعه غرقا بمياه مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول مستشفى جمصة المركزي "محمد. ا. ا"، 21 سنة، طالب ومقيم السلام القاهرة جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

انتقل الرائد إسلام صقر رئيس مباحث جمصة، لمكان البلاغ وبسؤال والده، في محضر الشرطة، أكد أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر المتوسط على شاطئ جمصة جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا.

ورد تقرير مفتش الصحة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.