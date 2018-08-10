بالصور| حماقي والليثي في زفاف إبراهيم الجمل وإيمان غرو

أحيا الميجا ستار محمد حماقي واحدة من السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك خلال احتفال رجل الأعمال طلعت الجمل بزفاف نجله المهندس إبراهيم الجمل على إيمان آل غرو كريمة رجل الأعمال حسن آل غرو.

قدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية التي تفاعل معها العروسين وأصدقائهما، وشارك في إحياء الحفل النجم الشعبي محمود الليثي صاحب الكاريزما المميزة.

كان ضمن الحضور محمود الشامي عضو مجلس اتحاد كرة القدم، ورجل الأعمال محمد أبو حباجة، ورجل الأعمال محمد الجمل، ورجل الأعمال كريم المرجاوي، والكابتن حازم محمد، والمستشار تامر جلال صلاح، ورجل الأعمال عبدالعال خاطر، وطلعت الطور، ورجل الأعمال وجيه حماد ورجل الأعمال سامي العكية.