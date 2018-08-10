شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، في ماراثون للدراجات، على كورنيش ضمن مبادرة "يلا نجري" لتنشيط الشباب، وترسيخ ونشر ثقافة رياضة واعتبارها أسلوب حياة في مختلف المحافظات.

وانطلق الماراثون من طريق الكورنيش بموقف جليم حتى سيدي جابر شرق الإسكندرية أمام شارع المشير والعودة، بمشاركة الشباب، وقاد الوزير الدراجة وسط الشباب ووضع أمامه علم مصر، فيما حرص محافظ الإسكندرية على المشاركة بقيادة العجلة.

وسيزور وزير الشباب والرياضة عدد من الأندية في محافظة الإسكندرية، يقوم خلالها بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية.