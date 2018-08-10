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شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

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بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"

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