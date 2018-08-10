قال الدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف وعضو بعثة الحج الرسمية في الوزارة، إن الأضحية هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام قد يكون إبلا أو بقرا أو غنما، ودل على مشروعية الأضحية القرآن والسنة.

وأضاف الجندي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحكم من الأضحية كثيرة وفيرة، أهمها شكر الله على نعمه المتعددة، وهي صورة من صور الشكر على النعمة.

وأكد الجندي أن حكم الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل، الذي صبر على البلاء وآثر طاعة الله على محبة النفس والولد، ومن الحكم أيضا هو التوسعة على الأهل والأصدقاء والفقراء.

وأوضح الجندي أن من أهم شروط الأضحية:

- أن تكون من بهيمة الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما.

- أن يتوافق سنها كما حددها الشرع، بالنسبة للضأن أن تكون قد أتمت 6 أشهر، وبالنسبة للغنم أن تكون قد أتمت سنة قمرية ودخلت في السنة الثانية، وبالنسبة للإبل أن تكون أتمت 5 سنوات، والبقر والجاموس أت تتم سنتين قمريتين، موضحا أنه في حالة عدم تحقيق أحد الأنعام للسن المحدد ولكنها كانت موفرة باللحم فيجوز ذبحها.

- أن تكون خالية من العيوب والمرض.

- أن تذبح في وقت الذبح، وهو بعد طلوع شمس يوم العيد إلى غروب شمس 3 أيام التشريق.

- ألا يكون من صيد الحرم.

واستكمل الجندي أنه يجوز توزيع لحوم الأضحية على الجميع الأهل والأقارب والجيران وليس الفقراء فقط للتوسعة على الجميع، مشيرا إلى أن الأضحية ترفع الأذى عن الإنسان، وتغفر للذنوب، ورفع المرض والأذى والعين.

وبين الجندي أن الأضحية سنة عند جمهور الفقهاء للمستطيع، وإن لم يكن مستطيعا ليس بواجب عليه، ومن يضحي يضحي عن أهل بيته وكل من ينفق عليهم من زوجه وأبنائه، مؤكدا على أنه على المضحي أن يظهر أضحته في مكان بارز للتنويه بالذبح، وأن يربط في عنقها شيئا لتمييزها وأن يسوقها سوقا لطيفا رفيقا لمكان الذبح، وألا يحد شفرة الذبح أمامها، ويقدم لها الماء قبل الذبح، ويذبح ويكبر 3 مرات ويسمي الله ويكبر بعد التسمية 3 مرات، ويقول دعاء الذبح، ومن المفضل أن يشهد المضحي أضحيته بنفسه.

وأشار الجندي إلى أن صك الأضحية هو نوع من أنواع الوكالة في الأضحية، هي تجوز ولكن يشترط أن يتأكد من تطابق شروط الأضحية.