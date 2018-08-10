قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، خلال مشاركته في ماراثون الدراجات على الكورنيش، بمشاركة وزير الشباب والرياضة، إنه سيقام مارثون كل أسبوع في الإسكندرية لإعلاء قيمة الرياضة وتشجيع الشباب على ممارستها، مشيرا إلى أن المارثون يمثل رسالة قوية لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس البحر المتوسط، وهدفه نشر التوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وأهمية الرياضة، وكذا الإشارة إلى الدور الذي تقوم به المحافظة وجهودها المستمرة لتوفير جو بيئي جيد لجميع المواطنين، ورفع مستوى النظافة على مستوى أحيائها.

وأشار سلطان إلى أهمية حث الشباب على المشاركة مع المحافظة في نشر التوعية البيئية، موضحا أن الشباب طاقة المجتمع ولابد من استغلالهم وتوجيههم ورعايتهم وملأ وقت فراغهم بشكل إيجابي، لافتا إلى أهمية تنشيط دور إدارات الشباب ومراكز الشباب لإقامة الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم.