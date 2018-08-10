أجرى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، عددا من التغييرات بين عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، وشملت التغيرات صدور القرار رقم 704 لسنة 2018م، بتكليف الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، كمديرا للمستشفى الجامعى للعام الأكاديمي المقبل، وتكليف الدكتور أسامة عبد الفتاح علي العجمي، وكيلا لكلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، مدير المستشفى الجامعي وكيلا لكلية الطب لشؤون التعليم والطلاب.

كما أصدر القرار رقم 637 لسنة 2018، بتجديد تكليف الدكتور إبراهيم الهواري، الأستاذ بقسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد لحين صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد للكلية، والقرار رقم 647 لسنة 2018م، بتجديد تكليف الدكتور محمد حسين، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة الفم والوجه والفك والتجميل، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية طب الأسنان للعام الأكاديمي أو لحين وجود أستاذ بالكلية أو لحين توافر آليات اختيار العميد.

وأصدر رئيس الجامعة، القرار 646 رقم لسنة 2018، بتجديد تكليف الدكتور حسن الباتع، الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والحميات، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية الطب للعام الأكاديمي، والقرار رقم 677 لسنة 2018م، بتجديد تكليف الدكتور رمضان الدوماني، أستاذ الميكروبيولوجي، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي للعام الأكاديمي.

وشملت القرارات، تجديد تكليف الدكتورة مهجة عبدالعزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم التمريض الباطني الجراحي، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية التمريض للعام الأكاديمي، والقرار رقم 705 لسنة 2018م، بتكليف الدكتور رضا إبراهيم صالح، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية التجارة للعام الأكاديمي.