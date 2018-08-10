أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، عن الاحتفال باليوم العالمي للشباب، يوم الأحد المقبل، وذلك بقاعة الشباب والرياضة، بحضور محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، أنه سيتم التجمع بميدان النصر الساعة 10 صباحا، لبدء مارثوان من الميدان إلى مديرية الشباب والرياضة مكان الاحتفال، حيث سيتضمن العديد من الفقرات.