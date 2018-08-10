رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، الموضوعات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، جاء بينها تردد أنباء تُفيد بقيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة قبل موعده بستة أيام.

وتواصل المركز مع دار الإفتاء المصرية، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري، ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت دار الإفتاء، أنه سيتم استطلاع الهلال، غدا السبت، ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلى الموقع ‏الرسمي لها.‏