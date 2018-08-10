قال الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة بامتحانات "الدور الثاني" لشهادة الثانوية العامة.

وأشار في تصريح صحفي اليوم، إلى أن غرفة عمليات المديرية جاهزة لاستقبال أي شكاوى أو مشكلات تتعلق بسير الامتحانات وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات جاهزة لإرسال أي مشكلات تتعلق باللجان المتواجدة بها للغرفة الرئيسية للحلول الفورية، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وأن جميع الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين جاهزة لاستقبالهم وبها جميع وسائل الراحة وتمت المتابعة والإشراف الكامل، من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية على الاستراحات من التهيئة والتنظيف لتناسب جميع المعلمين المشاركين في عملية الامتحانات بالمحافظة، وأنه أصدر توجيهاته بتقديم الخدمات اللازمة للملاحظين والمراقبين الذين يراقبون في لجان المحافظة دون نقص.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين لهم حق في تأدية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يبلغ، 2871 طالبا وطالبة، داخل 13 لجنة، بواقع 5 لجان تابعة لقطاع الإسكندرية، بإجمالي 1515 طالبا، و7 لجان تابعة لقطاع المنصورة بإجمالي 1356 طالبا، من بينهم لجنة بمعهد الأورام بطنطا، مبينا أن الامتحانات تنطلق غدا، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وينتهي يوم 20 من نفس الشهر.