"مصر الثورة" يطلق 3 دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

يعقد حزب "مصر الثورة" 3 دورات مجانية لتدريب الشباب، بهدف رفع كفاءة الشباب وإكسابهم مهارات سوق العمل، تبدأ غدا السبت، بمقر الحزب بجاردن سيتي في القاهرة.

وقال المهندس الحسيني تاج الدين، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، إن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم كي يكون لديهم القدرة على تحمل المسؤولية.

وأضاف الحسيني، أن هذه الدورات تهدف لتزويد شباب مصر بالمعرفة وتعتمد على الجانب العملي لمساعدتهم على اكتساب الخبرة اللازمة لزيادة فرص العمل بشكل أكبر أمامهم.

وتابع أن الحزب أطلق هذه الدورات بالمجان إيمانا منه بأهمية العنصر البشري وأنه أعظم مقدرات هذا الوطن وهو أحد العوامل الرئيسية في عملية الإنتاج وتقدم الشعوب ولا تتحقق التنمية دون شباب واعٍ لديه القدرة على تحمل المسؤولية والمهارات والخبرة اللازمة لسوق العمل.

وأكد الحسيني، أن الحزب يبدأ مبادرته نحو الاهتمام بالشباب بإطلاق الـ3 دورات حيث جرى اختيارهم بعناية كي تتماشى مع احتياج الشباب وهي التسويق الإلكتروني من خلال السوشيال ميديا وتمييز الشائعات والأخبار المغلوطة والمغرضة، وتنمية المهارات الذاتية من خلال وضع الأهداف والتخطيط وتنظيم الوقت والاتصال والتفاوض، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس الحزب، إن هناك متخصصين وخبراء سيحاضرون هذه الدورات منهم الدكتورة نهاد صالح محاضرا للتخطيط الاستراتيجي، واللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان.

وأضاف "أبوالعطا"، أن الحزب يأمل من كل مصري وطني مخلص لمصرنا الحبيبة ألا يبخل بعلمه وخبرته ووقته وجهده وأن يشاركنا بناء مصرنا الجديدة يدا بيد مع قائدنا المخلص عبد الفتاح السيسي.