لقي شخص مصرعه فيما بترت قدم شقيقه إثر اصطدام"توك توك" بقطار بقرية هيها في محافظة الشرقية.

تبلغ لمركز شرطة ههيا من مستشفى ههيا المركزي باستقبال كلا من "ر. أ" 5 سنوات متوفي شقيقه و"ر" 13 عاما، طالب، مصابا ببتر بالساق اليمنى مقيمان بناحية كفور نجم بمركز الإبراهيمية ادعاء حادث قطار وتم تحويل الثاني لمستشفى الأحرار.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة الثاني توك توك بدون لوحات معدنية وبصحبته شقيقه المتوفي وعبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور أمام عزبة شديد اصطدم بهما القطار القادم من المنصورة إلى الزقازيق مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.

وبسؤال والدتهما "ن. م. م" 45 عاما ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أيدت ما جاء بالفحص وأضافت أن الوفاة قضاء وقدر وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.