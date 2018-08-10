ألقى ضباط كمين أمني على الطريق الزراعي السريع بالبحيرة، اليوم الجمعة، القبض على أخصائي أمراض دم ومناعة، بحوزته كمية من الأدوية المخدرة منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي، غير مصرح بتداولها، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وتبين أنه محكوم عليه بالحبس فى 8 قضايا.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء محمد أنور هندى، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، إشارة من خدمة القول الأمنى بكمين التوفيقية المتحرك على الطريق الزراعي السريع، بضبط سيارة ملاكى قيادة "م.ر" 43 سنة، أخصائى أمراض دم ومناعة ومقيم بمحافظة البحيرة، لانتهاء التراخيص، وبتفتيش السيارة عُثر بحوزته على 100 قرص لعقار الباركينول المخدر، و8 أقراص لعقار رستولام المخدر، وكمية من الأدوية المختلفة منتهية الصلاحية بإجمالى 15332 قرصاً، وكمية من الأدوية المختلفة خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها، ومبلغ مالي 1800 جنيه.

وبالكشف عن قائد السيارة، تبين أنه محكوم عليه بالحبس فى 8 قضايا، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر المحضر اللازم مركز كوم حمادة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.