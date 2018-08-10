صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، هنأ طلاب وحدة دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا؛ لحصولهم على 43 منحة كاملة للجامعة الأمريكية ممولة من مؤسسة الغرير، بالإضافة إلى 5 منح كاملة خصصتها الجامعة الأمريكية لطلاب مدارس المتفوقين (STEM)، كما تمنح الأكاديمية البحرية للنقل البحري 20 منحة كاملة لمدارس المتفوقين ، وتمنح الجامعه البريطانية أيضًا 10 منح سنويًا.

وأشار حجازي إلى قيام مؤسسة مصر الخير بتخصيص عدد 40 منحة كاملة لطلاب مدارس المتفوقين لجامعات (النيل – اليابانية – نيوجيزة - الأكاديمية البحرية - هندسة الساعات المعتمدة بجامعة القاهرة)، كما قدمت جامعة زويل 20 منحة كاملة للطلاب العشر الأوائل من علمي علوم وعلمي رياضة، وفِي هذا السياق قدمت جامعة النيل 5 منح لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وكذلك مؤسسة الألفي قدمت 5 منح كاملة للطلاب في جامعه النيل، أما الجامعه الروسية فقدمت 6 منح جزئية بخصم 50٪، ليصبح إجمالي عدد المنح الداخلية 164 منحة حتى الآن.

قدم حجازى التهنئة للطلاب الحاصلين على منح خارجية حيث حصل (14) طالب وطالبة علي منح في جامعات (روشتر، ومينيرفا، وهارفاد، و، MIT، وساوثمور، واكرون، وبكنل، وبارنموار) وهي من أعلى الجامعات رتبة في العالم.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة رانيا حافظ منسق المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي والإعلام بوحدة دعم مدارس المتفوقين"STEM" إلى حصول أحد الطلاب على منحة ساويرس الممولة من أوراسكوم بالتعاون مع الأميد إيست للدراسة بجامعة ستافورد، كما حصل 15 طالب علي منح في المجر، وحصلت هذا العام طالبتان على منح كاملة من مؤسسة Daughters for Life، وحصل طالب على منحة في كندا وحصلت طالبة أخري علي منحة في جامعة كولومبيا بكندا ليصبح إجمالي المنح الخارجية 34 منحة حتى الآن.