شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، اليوم، حملة للرقابة على الأسواق وثلاجات حفظ المواد الغذائية والأسماك، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "ب م" 43 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، لحيازته وتخزينه كميات من كراتين الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتغيير الاستيكرات بتواريخ الإنتاج والصلاحية باستيكرات جديدة لإعادة طرحها بالأسواق، لإيهام الجمهور أنها صالحة معرضاً صحة المواطنين للخطر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط بحوزته (168) طن أسماك مجمدة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.