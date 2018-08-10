تمكنت مباحث المرور بالغربية، اليوم، من تحرير 1043 مخالفة مرورية وتحصيل 48950 جنيه غرامات فورية وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي مراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتي.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بتدشين حملات مرورية مكبرة لردع قائدي السيارات والدراجات النارية المخالفين للسير عكس الإتجاه، والتي أسفرت عن سحب 272 رخصة متنوع و 12 موقف عشوائي وتسليم عدد 19 دراجة بخارية و 7 "توك توك" بدون لوحات وتم ضبط 103 حالة رادار لمخالفة السرعات المقررة.

كما ضبط 252 حالة انتظار خاطىء وعدد 56 حالة تحدث فى المحمول اثناء القيادة كما تم تحصيل مبلغ 48950 جنيه مصالحات فورية وضبط سيارة بدون لوحات.