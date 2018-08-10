نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، اليوم، حملة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع المُدعمة، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "ع م" 41 سنة صاحب محل سوبر ماركت بأبوالمطامير، لتجميعه مقررات تموينية مدعمة والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضُبط بحوزته 6 زجاجات زيت تموينى مدعم، و100 كيلو سكر تمويني مُدعم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.