يشارك النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في المؤتمر الذي تنظمه منظمة الوحدة النقابية والأفريقية، حول الحكم الراشد ودور النقابات في محاربة الفساد، في إطار خطة للتنمية والتحول في أفريقيا.

ويعقد المؤتمر بمشاركة 25 دولة أفريقية في دولة تنزانيا، بحضور قيادات عمالية بارزة أهمها: "سر الختم الأمين، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال السودان".

ويعرض "وهب الله"، خلال المؤتمر ما تقوم به مصر والنقابات العمالية في محاربة الفساد، في إطار خطة التنمية وإقامة المشروعات وتوفير المناخ الصحي للعمال والإستثمار بدون فساد.