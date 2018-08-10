قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قلب الإنسان يزداد انشراحًا كلما وجد تقدمًا في أي مجال من المجالات، وأن افتتاح المعسكر الأول للواعظات هو إشارة منا بأهمية دور المرأة كواعظة، إذ أن بعض القضايا التي تخص المرأة تكون هي الأقدر بالتعامل فيها مع المرأة كمجالس السيدات بالمساجد.

وأضاف الوزير خلال افتتاح المعسكر التثقيفي الأول لتدريب الواعظات بمعسكر أبي بكر الصديق، شرق الإسكندرية، أن دورة "فقه المقاصد" هي دورة شديدة التخصص، وأن دورة المواريث تحتاج إلى عقلية تهتم بالرياضيات والإحصاء وشديدة الفهم، مؤكدًا أن كل الواعظات اللائي دخلن الامتحان كن في أشد حالات التفوق ولم تحصل أي واعظة على أقل من 60% سواء في الاختبار الشفوي أو التحريري مما يثبت أن الوزارة نجحت ولم تقصر أبدا وجاهزة لاستكمال الدعوة.

وأضاف أنه على مدار الـ3 أيام المقبلة سينظم زيارات للأئمة والواعظات إلى معرض الكتاب في ساحة مسجد القائد إبراهيم.

وأوضح الدكتور أحمد عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأسبوع الماضي جرى افتتاح المشاط الصيفي بالمجلس بندوة عن دور المرأة واليوم نفتتح المعسكر التثقيفي الأول للواعظات مما يثبت أهمية المرأة ودورها في نشر الدعوة وحياتنا ككل.

وأكد أن جود الواعظات المعتمدات والمثقافات يسد فجوة كبيرة جدا وأصبحنا نأمن على مساجدنا وبيوتنا وبناتنا ونسائهنا من دعوة هؤلاء الذين يمحون الفكر الوسطي المعتدل الذي نؤكد عليه في وزارة الأوقاف وننشر الفكر الوسطي المستنير ونؤكد أن النساء هم مصنع الأبطال ومربيات الأجيال ووجودهن في المسجد يجعلنا نطمئن على بيوتنا ويؤكد على أهمية وجود الداعية الواعظة داخل المسجد وخارجه.

وأوضح المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن وزارة الأوقاف حققت إنجاز ليس مسبوق في مجال نشر الدعوة الإسلامية تشارك بها الواعظات بشكل جديد لأول مرة، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني أثمرت عن إنجاز دخول الواعظات في نشر الدعوة.

وأوضح أن الدستور كفل للمرأة حقوقها وتم مساواتها بالرجل في كل الحقوق والقانون أعطى المرأة شهر زيادة على الـ 3 أشهر إجازة الوضع مدفوعة الأجر.