تفقد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملاعب معسكر أبي بكر الصديق بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، اليوم، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الملعب استعدادًا لتجهزيه للأئمة.