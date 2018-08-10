أكد المهندس الحسيني تاج الدين، مساعد رئيس حزب مصر الثورة للاتصال السياسي، أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، على تنظيم عدد من اللقاءات بالشباب خلال الفترة المقبلة بهدف التوعية المجتمعية بخطورة الشائعات التي تحاصر الدولة.

وأضاف «تاج الدين»، لـ«الوطن»، أن هذه اللقاءات ستكون بالتنسيق مع أمانة شباب الحزب برئاسة أحمد أبوسنة، لرفع الوعي لديهم وحثهم على تمييز المعلومات المغرضة التي يروج لها اللجان الإلكترونية المعادية لمصر بهدف هدم المجتمع.

وقال أحمد أبوسنة، أمين شباب حزب مصر الثورة، لـ«الوطن»، إن الحزب يستهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب في المحافظات المختلفة، بهدف التوعية بخطورة الشائعات.