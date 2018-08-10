أعلنت باكستان أنها ستواصل علاقاتها التجارية مع إيران، رغم عقوبات الولايات المتحدة على طهران، وتهديداتها للدول التي تواصل التعامل التجاري معها، وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي (اليوم الجمعة)، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إن بلاده بصفتها دولة ذات سيادة، هي صاحبة القرار فيما يخص أنشطتها الاقتصادية والتجارية الرسمية.

وأكد أن باكستان ستواصل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جارتها إيران، ونوه فيصل بأن باكستان وإيران تتعاونان فيما يتعلق بقضايا إقليمية وعالمية، ولاسيما إيجاد حل لعدم الاستقرار في أفغانستان،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وكان عمران خان زعيم "حركة الإنصاف" التي فازت في الانتخابات النيابية الباكستانية قبل أسبوعين، قد صنف إيران بين "الشركاء التقليديين" لبلاده وتعهد بتطوير العلاقات معها، وبدأ، الثلاثاء الماضي، سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات التي تم فرضها على إيران، هي الأشد قسوة على الإطلاق، وأوائل نوفمبر المقبل، ستفرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تستهدف بالأساس قطاع الطاقة.