أزالت مديرية الزراعة بالمنيا 132 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 11 فدانًا، و16 قيراطًا خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 1 وحتى7 أغسطس الجاري بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبدالعاطى صديق، مدير مديرية الزراعة بالمنيا إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بمركز العدوة، بمساحة 2 قيراط و6 أسهم وحالتي تعدٍ بمركز مغاغة، بمساحة 2 قيراط و18 سهمًا، و15 حالة بمركز بني مزار بمساحة 10 قراريط وسهم وحالتين بمركز مطاي بمساحة 5 قراريط، و10 حالات بسما لوط بمساحة 8 قراريط و8 أسهم، وحالة بمركز المنيا بمساحة 15 سهمًا، و24 حالة بملوي بمساحة 7 أفدنة و10 قراريط و11 سهمًا و75 حالة بمركز دير مواس على مساحة 3 أفدنة و8 أسهم، بالإضافة إلى حالة إصلاح زراعي بمساحة قيراط و6 أسهم.

وأضاف مدير مديرية الزراعة، أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.