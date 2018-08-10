نظم فريق BSU بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حملة توعوية بمرض فيروس "سي" في منطقة محطة الرمل بوسط المدينة، حيث عمل أعضاء الحملة للامساك بلافتات كرتونية تحوي شرحًا لجسم الإنسان، وما يصيب الأجهزة عند الإصابة بمرض فيروس "سي، في محاولة لإيصال المعلومات بشكل عملي.

وخلال أولى حملات الفريق دون الطلاب على اللافتات عبارة "معركة ضد فيروس سي"، ما لفت الأنظار وجذب المواطنين للاستماع إلى شرحهم عن المعرض وكيفية الوقاية من الفيروس الخطير، في محاولة للقضاء عليه نهائياً.

يتكون فريق BUSمن مجموعة من الطلاب المقيدين بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، في مراحل دراسية مختلفة، بهدف تدشين حملة توعوية طبية للوقاية من أبرز الأمراض المنتشرة في مصر، مثل السكر وفيروس "سي".

قال أحمد سعيد، طالب الفرقة الثالثة بكلية علوم الإسكندرية، إنهم يحاولون نشر طرق الوقاية من الأمراض المنتشرة، منوهاً بأن المعلومات التي يتم عرضها في الحملة جرى تحصيلها أثناء الدراسة وعبر المواقع الطبية، مع الاستعانة ببعض الأطباء.

وأضاف أن الفريق دشن الحملة من تلقاء نفسه، دون الاشتراك مع أي جمعية أو هيئة، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تخفيف العبء عن المواطن البسيط والمارة.

وقالت داليا سعيد، الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية، إنهم أعدوا اللوحات ووسائل الإيضاح على نفقتهم الشخصية، مؤكدة أهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض، وتابعت: "لبسنا البالطو من أجل كسب ثقة الناس"، مشيرة إلى أنها كانت تخشى من رد فعل المواطنين أو رجال الأمن بمنعهم، لكنها وجدت ترحاباً شديداً من الأهالي، بل وشكروهم على ما يقدمونه من جهد.

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