أكدت مديرية أمن الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين مباراة كرة القدم بين النادي الزمالك المصري ونادي القادسية الكويتي، والمقرر إقامتها مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، بإستاد برج العرب، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على انتظام سير المنظومة الرياضية و تقديم كافة أوجه التعاون لتأمين اللقاءات الرياضية لخروجها بالشكل اللائق وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

واجتمع اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، مع ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلي اتحاد الكره المصري وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.

وضعت الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير المصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد.

وأوضح مدير أمن الإسكندرية، أنه جرى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الإستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي التذاكر والدعوات والمصرح لهم بالدخول وفقآ للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري.

كما جرى التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجي للإستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة و تسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

وأكد اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتواجده في كافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا، لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.