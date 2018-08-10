قالت الخارجية الروسية، إن الوزير الروسي سيرجي لافروف، يبحث مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الوضع في سوريا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.