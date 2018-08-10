ناقش إبراهيم العربي، رئيس مركز ملوي في المنيا، خطة المركز المعدة بشأن مشاركة الشباب بشكل تفاعلي والاسترشاد بأفكارهم البناءة في حل القضايا المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية، باشراك الشباب بشكل تفاعلي في حل القضايا المجتمعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار الحرص على دعم وتفعيل دور الشباب في المجتمع و تفعيل دور لجان المسائلة المجتمعية للمساعدة في كيفية إيجاد حلول مجتمعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المركز، اليوم، بحضور نواب المركز ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء ومسؤولي التموين والتضامن الاجتماعي والتعليم والأزهر، حيث أكد رئس المركز أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب وتقدم كل أوجه الدعم لهم في كافة المجالات لأنهم جيل المستقبل وبناة الوطن.

وخلال بيان، اليوم، وجه رئيس المركز الحضور بالتواجد وسط فئة الشباب وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع لأفكارهم والحلول المطروحة من قبلهم للمشكلات التي يواجهها أهالي المركز مع قبول الأفكار الصالحة للتنفيذ من حيث التكلفة والمدة الزمنية وتسهم في إعلاء المصلحة العامة.

كما كلف رئيس المركز الحضور بدراسة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات لتحفيز الشباب واستغلال طاقاتهم كنظافة الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة (نظافة، تشجير، دهانات)، وتنظيم مسابقات في مجال الشباب والرياضة ومحو أمية الأهالي من أبناء القرى والتوعية بتنظيم الأسرة والحد من الاستغلال الاقتصادي للأطفال.