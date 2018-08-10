أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة عبر التصويت، تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه على رأس المفوضية العليا لحقوق الانسان، الامر الذي كان اعلن الاربعاء.

وتخلف باشليه (66 عاما) في هذا المنصب الاردني زيد رعد الحسين الذي عرف بانتقاداته اللاذعة للرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ان باشليه تتسلم منصبها في مرحلة تتصاعد فيها "الكراهية وانعدام المساواة" في العالم.

وصرح للصحافيين بعد دقائق من تأكيد تعيينها "انها تتسلم هذا المنصب في مرحلة تنطوي على تداعيات خطيرة تطاول الحقوق الانسانية".