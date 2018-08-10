قتل، اليوم، 5 مدنيين في غارات شنتها الحكومة السورية، على مناطق سكنية في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب، شمالي البلاد.

وقال أنس دياب، المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إن "قوات الأسد، ألقت اليوم، حوالي 40 برميلًا متفجرًا على خان شيخون وقرية "التح" في إدلب"، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وإصابة 25 آخرين، حسبما نشرت الأناضول.

كما أشار دياب، إلى نقل الجرحى للمستشفيات، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

من جانبها، قالت مصادر في الدفاع المدني السوري للأناضول، إن الغارات استهدفت بلدات الناجية والزوانية وبداما وسكيك والتمانعة، ومدينتي جسر الشغور وخان شيخون، جنوب محافظة إدلب وغربها.

وأضافت المصادر، أن الغارات استهدفت أيضًا بلدتي اللطامنة ولطمين بريف محافظة حماة، ومنطقة "بايربوجاق" (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية.