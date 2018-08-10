تمكن فريق مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق ومديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 84 محضر لمخالفات تموينية متنوعة منها 69 محضر لمخابز، و15 محضر لمحطات وقود ومستودعات.

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المخالفات تمثلت في تحرير 11 لعدم نظافة أدوات العجن و14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 إلى 10 جرام/رغيف، و17 محضر غلق مخبز بدون تصريح، ومحضرين عدم احتفاظ بميزان حساس، و4 محاضر عدم صرف بونات خبز للمواطنين، و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين حصول على دقيق مخابز بدون وجه حق، و3 محاضر عدم احتفاظ بسجل تفتيش، و4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز واسم صاحبه ومديره المسؤول ووزن الرغيف وسعره.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه جرى تحرير محضر لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط 35 كيلوجرام لحوم، و4 كيلوجرام دجاج و2.25 كيلوجرام زبدة، فضلاً عن تحرير محضر بيع أسطوانة بوتاجاز كبيرة بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر تجميع 120 لتر سولار، ومحضرين غلق مستودع في أوقات العمل الرسمية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار الوقود بمحطة بنزين، و4 محاضر لمحال تجارية.