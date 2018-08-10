قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إنهم سيوقعون اتفاقية جديدة مع أفغانستان من أجل حل مشكلة المياه بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "بانا" الإيرانية اليوم الجمعة عن قاسمي قوله، إن "إيران وأفغانستان شكلتا لجانا من أجل إيجاد حل للمشاكل بين البلدين وفقا للتوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأضاف قاسمي أن إحدى تلك اللجان التي تشكلت هي "لجنة المياه"، التي ستبدأ بأعمالها من أجل حل مشكلة المياه بين إيران وأفغانستان، وأشار إلى "أن إيران وأفغانستان ستوقعان اتفاقية استراتيجية جديدة لحل مشكلة المياه ومشكلة نهر هيرمند"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول"التركية.

جدير بالذكر،ان نهر هيرمند تسبب في مشاكل بين البلدين عام 1857، عندما انفصلت منطقة هرات عن إيران وانضمت إلى أفغانستان، ومن ثم منعت السلطات الأفغانية تدفق مياه النهر إلى الأراضي الإيرانية، حيث أصبح نهر هيرمند من أهم المواضيع السياسية والبيئية بين البلدين.