أفادت شبكة "سكاي نيوز"، منذ قليل، في نبأ عاجل لها نقلا عن ناشطين ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية على وسط مدينة أورم الكبرى في ريف إدلب إلى أكثر من 23 قتيلا.