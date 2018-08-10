توفي 11 من المتوجهين للحج من محليتي شندي - المتمة، في السودان وأصيب آخرون إثر حادث مروري بالقرب من محطة الهودي (15 كلم شرق مدينة عطبرة).

ووقع الحادث بين باص شركة حدباي - ناقل حجاج الولاية - المتجه الى مدينة سواكن ضمن فوج الحجاج وشاحنة، وأوردت وكالة انباء السودان "سونا"، أسماء الذين توفاهم الله وهم: آمنه سعيد - عبد المنعم علي عمر - صابر عيسى - محمد التوم الجزولي - علي محمد - منصور عثمان ( أمير الفوج)- عيسى محمد حماد - عبد الحميد العوض - خالدة ميرغني - حسن حميد حسن و حسن حامد.

ونُقلت الجثث والمصابين لمستشفى عطبرة، ووقف عدد من أعضاء حكومة ولاية نهر النيل على إجراءات إسعاف المصابين بالمستشفى برئاسة دكتور الأمين النص، نائب الوالي وزير الصحة، وانتصار محمد علي، وزير الشؤون الاجتماعية والإرشاد.